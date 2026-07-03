约尔丘耶夫：新宪法开启哈萨克斯坦国家治理新篇章

这位专家认为，新根本大法的出台，是对哈萨克斯坦社会过去十年来深刻变化的必然回应。

—这标志着一个全新政治发展阶段的开启。新宪法象征着国家权力体系进入全面更新的新时期，-约尔丘耶夫表示。

他指出，这部法律文件进一步巩固了哈萨克斯坦国家制度的基本原则，包括国家主权、独立、领土完整以及国家政体等核心内容。他认为，宪法改革反映了社会不断发展演进的现实需求，也体现出一个更加活跃、经济更加发达、政治意识更加成熟社会的发展趋势。

此外，这位分析中心负责人还重点评价了国家权力体系的现代化改革。

—两院制议会已经成为历史。转向新的治理模式，为重新审视整个国家政治架构提供了契机，也将有助于进一步提高国家决策的质量，-约尔丘耶夫指出。

他分析认为，新的治理体系旨在进一步精简决策层级，提高立法工作的透明度，并最大程度增强国家主要机构之间的协调配合效率。

约尔丘耶夫还表示，当前这轮改革正值欧亚地区地缘政治竞争不断加剧的背景之下，因此，维护国家内部稳定显得尤为重要。

—国家机构越稳固，国家在实施外交政策、坚持独立发展道路方面的能力就越强，-他强调。

与此同时，他指出，新宪法的生效并不意味着现代化改革已经完成，而是意味着一项长期改革进程正式拉开序幕，其实际成效将在未来几年逐步显现。

—今天的哈萨克斯坦早已不同于1995年的哈萨克斯坦。因此，国家的法律基础必须与新的发展阶段、时代需求以及外部环境变化相适应，-约尔丘耶夫表示。

他认为，新宪法的实施，将进一步巩固哈萨克斯坦作为中亚地区最稳定、最具可持续发展能力国家之一的地位。