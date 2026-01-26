宪法改革：总统拟获副总统、总理等关键职位任命权 但需取得议会过半赞成

根据部长介绍，为强化总统作为国家最高负责人的地位，建议在宪法中明确规定：总统有权经库鲁尔泰（拟取代现行议会的一院制立法机构）同意后，任命以下职位——这些职位需获得库鲁尔泰全体议员过半数赞成票：

哈萨克斯坦共和国副总统；

哈萨克斯坦共和国总理；

宪法法院10名法官；

中央选举委员会6名委员；

最高审计署8名成员。

部长强调，这一模式旨在建立总统与库鲁尔泰之间的权力平衡。总统的主动提名权通过议会多数同意加以制约，确保关键人事任命体现广泛共识。同时，若库鲁尔泰一次或多次拒绝同意上述任命，总统将获得解散库鲁尔泰的权利。这一设计具有预防性功能，旨在促使各政治力量寻求妥协、负责任地行事，从而避免僵局。

萨尔森巴耶夫指出，这种“总统提名+议会同意”的原则至关重要，它将国家治理的重心从个人转向制度本身，有助于提升整个国家管理体系的效率和稳定性。

此外，针对总统职位提前空缺的情形，部长提出了明确的时间表规定：若总统因提前离职、被免职或逝世而空缺职位，自该事实发生之日起7日内，库鲁尔泰必须宣布举行总统选举；选举应在库鲁尔泰作出决定之日起2个月内完成。

部长解释称，这一时间限制既客观合理，又能确保国家权力交接的连续性和可预测性。7天期限作为宪法保障，可防止拖延或出于政治目的的蓄意延误；2个月窗口则为选举机构和候选人做好准备提供了充足时间，同时避免国家长期处于代理执政状态带来的不确定性。

最后，萨尔森巴耶夫提到，在宪法修订过程中，将对涉及地方国家管理与自治的部分条款（主要是第八章及其他相关章节）进行编辑性调整，以适应一院制“库鲁尔泰”的设立，并统一使用“哈萨克斯坦共和国”正式名称。但宪法第43条（关于总统近亲不得担任国家公职的规定）将保持不变，不作任何修改。

本次会议是宪法改革委员会系列讨论的一部分，此前已收到超过两千条公民和社会各界建议，目前均已汇总整理。最终改革方案将提交全民公决决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】