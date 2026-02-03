哈议员解读宪法改革：权力配置更趋公平协调

佩尔瓦舍夫指出，自2025年10月以来，围绕相关议题已开展多轮深入论证。在这一过程中，专家组形成了一系列关键原则，旨在更加清晰地界定总统职权与议会权限的边界。

佩尔瓦舍夫强调，在新宪法草案的制度框架下，总统作为国家最高领导人，其主要职责在于确保立法、行政和司法三大权力分支的协调运行。

—将总统与库鲁尔泰之间的互动解读为巩固政治垄断的观点并不成立。本质上，这是一种对人民负责的责任机制与权力执行分支之间的关系，-佩尔瓦舍夫表示。

他进一步解释称，新宪法草案的出发点并非强化或削弱任何单一权力分支，而是致力于构建一个权力配置更加均衡、运转更加协调的新型政治体系。在这一体系下，代表民众广泛利益的职能将通过新设立的“哈萨克人民理事会”加以实现，而库鲁尔泰则将更加专注于专业化的立法工作，立法权也将完全属于库鲁尔泰的职权范围。

针对赋予总统的部分补充权力，佩尔瓦舍夫解释说，这些安排主要用于应对潜在危机，防止出现法律漏洞和监管真空。

—现行程序不仅赋予库鲁尔泰通过全国性强制性法律的权力，在特定情况下，还保留其推翻总统否决权的机制，-佩尔瓦舍夫强调。

他表示，总体来看，议会作为国家最高立法机关的地位将得到保持。拟议中的改革旨在顺应时代发展需要，并立足国家利益，进一步完善哈萨克斯坦的法律调节与治理体系。

【编译：阿遥】