新宪法明确在何种情况下丧失哈萨克斯坦共和国公民身份？

据他介绍，在制定题为“基本权利、自由和义务”的第二部分条款时，已考虑到公认的国际文件的要求，其中包括《世界人权宣言》、哈萨克斯坦已加入的各项国际公约，以及其他文件。

- 因此，人权、社会经济权利和政治权利的内容得到了补充，并开辟了新的领域。这些权利的实施和保护保障也得到了显著加强。我们看到，在公众讨论中，生命权的绝对性、人格不可侵犯性、“米兰达警告”规则，以及数字时代个人数据保护规范等议题正获得越来越多的支持。-努尔穆哈诺夫说。

同时，明确规定哈萨克斯坦共和国公民不得拥有双重或多重国籍。拥有其他国家国籍将导致哈萨克斯坦共和国国籍的丧失。

- 在委员会的首次会议上，有人指出有必要加强对刑事诉讼中每个人的人身自由权的保障。为此，有人提议将未经法院判决的拘留期限从72小时缩短至48小时，但某些特殊情况除外。然而，在随后的会议上，这一问题引发了激烈的辩论，有人提出“应在法律层面明确规定具体期限”。这些意见已纳入草案。第18条规定，未经法院判决，任何人的拘留期限不得超过法律规定的期限。-他说。

宪法法院副主席指出，只有经法院裁定，才能对人进行拘留。被拘留者享有上诉权。

