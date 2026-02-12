13:29, 12 二月 2026 | GMT +5
新宪法草案明确禁止双重国籍 相关表述更加严谨
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦新宪法草案对公民身份相关规定作出进一步强化，将原有“承认与否”的表述调整为更加明确的“禁止”性条款，从法律层面堵住双重国籍的制度空间。
根据现行宪法第10条规定：“共和国公民拥有其他国家国籍不予承认”。
而在新宪法草案中，这一相对含糊的表述被更加明确的规范性语言所取代，直接规定“不得拥有双重或多重国籍”。
新宪法草案第13条明确写道：“哈萨克斯坦共和国公民不得拥有双重或多重国籍。拥有他国国籍，将成为终止哈萨克斯坦共和国国籍的依据。”
与现行宪法相比，新草案不仅在措辞上更为严厉，也首次明确规定法律后果。按照草案内容，取得他国护照将直接构成丧失哈萨克斯坦国籍的法律依据，使相关条款具有更强的可执行性。
此外，草案在语言表达方面也进行了优化。现行宪法第10条中带有俄语直译痕迹的“是……的”式冗长表述在新版中被删除，整体文字更加简洁、规范，更符合哈萨克语表达习惯。
新宪法草案在公民身份问题上的修改，体现了国家在主权、安全与法律明确性方面的进一步制度完善。
【编译：木合塔尔·木拉提】