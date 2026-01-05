托卡耶夫：发展核能是国家转型关键 稀有金属领域蕴含战略机遇

托卡耶夫指出，超级计算机、数据中心以及高度自动化的生产综合体，都对电力供应提出了极高要求，这是全球新一轮技术结构演进的基本前提。同时，能源设施建设本身也需要大量高素质专业人才。总统援引全球领先科技企业的观点指出，随着技术革命深入推进，具备专业技能的技术人员将在未来拥有极高的社会和经济价值。

总统强调，建设多座核电站，首先是为了弥补历史上的结构性缺憾。作为全球铀产量居于领先地位的国家，哈萨克斯坦至今尚未拥有一座核电站，这种状况本身并不合理。其次，发展核能将显著提升国家的国际地位和形象。更为重要的是，核电站建设将带动新一代技术型知识分子的培养，并促使国家发展政策在根本层面发生转变，这一点具有深远意义。

在谈及资源领域的未来布局时，托卡耶夫还特别提到稀有金属问题。他表示，随着全球新技术产业快速发展，对稀有金属的需求将持续增长，预计在未来五年内需求规模将翻倍。这为哈萨克斯坦带来了新的战略机遇。

总统指出，哈萨克斯坦完全有条件跻身全球稀有矿产储备领先国家之列。当前，国家正在积极加强与美国、中国、俄罗斯、韩国、日本以及欧盟部分国家的合作，力求在这一具有战略意义的领域中提升自身地位和影响力。

【编译：木合塔尔·木拉提】