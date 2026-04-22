哈方出席欧安组织打击人口贩运会议 前受害者现身说法讲述缅甸经历

据外交部新闻处消息，会议期间，瓦西连科在讲话中强调了这一平台的重要性，并指出该联盟在协调国家及国际力量、共同打击人口贩运以及保护人权方面作出了重大贡献。

他表示，贩卖人口是性质极其恶劣的重罪之一，不仅粗暴侵犯人权，且往往具有隐蔽性。基于此，他提出必须采取综合手段方能有效解决这一问题，即：加强国际合作、完善预防机制、提升犯罪识别与侦查水平，并切实保障对受害者的保护与支持。

他向与会代表介绍了哈萨克斯坦在打击人口贩运领域采取的具体举措。目前，哈萨克斯坦已加入60多项人权领域的多边国际条约，其中包括13项专门针对打击现代形式奴隶制的国际文件。

Фото: Қазақстанның австриядағы елшілігі

会议特别提到，哈萨克斯坦于2003年加入欧安组织《打击人口贩运行动计划》，并始终致力于落实相关规定。目前，哈方正着手更新2027-2029年国家行动计划。

在主题为"犯罪化生存：贩卖人口的隐秘真相"的专项会议上，哈萨克斯坦专家萨肯·哈比布拉发表了演讲。他以曾经的贩卖人口受害者身份，分享了其在缅甸的亲身经历，并就预防此类事件的发生提出了具体建议。

【编译：阿遥】