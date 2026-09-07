吉方澄清：第六届世界游牧民族运动会不设官方奖牌榜

（哈萨克国际通讯社讯）针对第六届世界游牧民族运动会奖牌排名引发的讨论，吉尔吉斯斯坦国家体育运动局发布声明称，根据赛事办赛理念，本届运动会不设官方奖牌榜和团体排名，也不根据各国获得的奖牌数量进行综合排名。

此前，围绕本届运动会最终奖牌排名出现了不同数据。

据哈萨克斯坦旅游和体育部公布的数据，哈萨克斯坦国家代表队在本届运动会上共获得32枚金牌，并位居奖牌榜首位。

而世界游牧民族运动会官方社交媒体账号此前发布的数据显示，哈萨克斯坦以29枚金牌排名第二。相关内容随后被删除。

在有关数据和最终排名引发讨论后，吉尔吉斯斯坦国家体育运动局对此作出正式说明。

该机构表示，根据第六届世界游牧民族运动会的办赛理念，赛事期间不进行官方奖牌统计和团体排名，也不会根据各参赛国家获得的奖牌数量编制综合排名。

声明指出，世界游牧民族运动会的主要目标是保护和发展传统体育项目，推动其在国际社会广泛传播，增进各国人民之间的友谊与相互理解，并弘扬文化价值。

赛事理念强调的并非国家之间的排名竞争，而是通过传统体育促进团结。因此，本届运动会不会根据比赛结果编制国家间的官方奖牌总榜。

第六届世界游牧民族运动会于8月31日至9月6日在吉尔吉斯斯坦举行。