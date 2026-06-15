目前，阿拉木图市快速轨道交通建设工程正在稳步推进。今年2月，轻轨项目技术经济可行性研究报告已经完成，目前正处于国家审计和评估阶段。与此同时，自今年4月起，项目各项前期准备工作全面展开，施工人员已开始拆除托列毕大街沿线原有的电车轨道，拆除后的相关设施和材料将统一移交给“阿拉木图电力交通”有限责任公司处理。

随着项目推进，新交通工程的建设方也正式浮出水面。在阿拉木图市市长赴北京进行工作访问期间，中国中车股份有限公司（CRRC）与哈萨克斯坦Integra Construction KZ有限责任公司签署了关于轻轨建设及车辆采购项目的合作备忘录。项目业主单位为阿拉木图市道路基础设施发展局。

作为项目的本土承建企业，Integra Construction KZ备受关注。根据该公司官方网站公布的信息，公司成立于1998年，业务范围涵盖铁路建设、公路改造以及住宅开发等多个领域。

据了解，Integra Construction KZ公司受益所有人为沙赫穆拉特·穆塔利普。他自2024年起担任哈萨克斯坦拳击联合会主席，并于2025年起兼任哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会国际合作副主任。

根据国家税务部门公布的数据，该公司2025年缴纳税款227亿坚戈，2026年以来累计纳税额已达到164亿坚戈。目前，公司正参与包括莫因特—克孜勒扎尔铁路建设在内的多项重点基础设施工程。此外，2025年10月，公司还主动承担了巴哈纳希尔儿童之家的修缮工作。

轻轨项目建设资金基本落实

在上周举行的阿拉木图市马斯利哈特（地方议会）例行会议上，官方进一步明确了城市公共交通系统的发展预算，并公布了轻轨项目建设所需资金规模。

阿拉木图市经济与财政局局长鲍尔詹·库岱别尔艮诺夫表示，轻轨项目作为城市公共交通体系中的重点工程，预计总投资为614亿坚戈。全长18.3公里的轻轨一期工程计划于2027年12月建成并投入使用。

根据目前公布的规划，阿拉木图轻轨系统机务段将设在法丽扎·沃恩格尔斯诺娃街、蒙克毕街和包尔詹·莫穆舍吾勒街之间。线路将由机务段出发，沿包尔詹·莫穆舍吾勒大街向南延伸至托列毕大街；随后沿托列毕大街向东铺设至阿布赉汗大街，并在此向北转向，最终抵达阿拉木图-2号火车站。

随着前期准备工作逐步完成，阿拉木图轻轨项目已进入实质性推进阶段。项目建成后，有望进一步完善城市公共交通网络，提升市民出行效率，并缓解中心城区交通压力。