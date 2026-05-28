哈俄警方加强联动 多名跨国通缉犯落网

哈萨克斯坦内务部数据显示，自2026年初以来，俄罗斯境内已协助哈方查获27名被哈萨克斯坦警方通缉的嫌疑人，其中14人被正式拘留，另有13人的下落已被确认。

与此同时，哈萨克斯坦警方也为俄方查获212名被俄罗斯通缉的人员，其中31名嫌疑人被拘捕，180人的藏身地点已被确定。

双方联合行动中，多起案件引发关注。其中，哈萨克斯坦交通刑警日前在阿克套机场抓获一名被列入跨国通缉名单的男子。该嫌疑人在试图搭乘航班前往阿塞拜疆巴库时被警方控制，目前已被关押在临时拘留所。

俄方调查资料显示，该男子涉嫌于2012年在俄罗斯卡卢加市杀害一名女性，案发后长期潜逃。

此外，俄罗斯北奥塞梯共和国首府弗拉季高加索警方在开展行动期间，还拘捕了一名被国际通缉的哈萨克斯坦公民。此人涉嫌实施特大金额诈骗。

根据调查，2022年1月14日，该男子在奇姆肯特市一家汽车销售中心，以代为出售车辆为由，从当地居民手中取得一辆丰田凯美瑞轿车，并承诺以2000万坚戈价格出售。随后，其涉嫌伪造相关文件，将车辆转卖给身份不明人员，给受害者造成经济损失。

哈萨克斯坦内务部表示，两国执法机构之间的协作机制正在不断深化，这不仅有助于及时发现并抓捕逃避司法追究的嫌疑人，也进一步加强了区域范围内打击跨国犯罪的合作力度。