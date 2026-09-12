伊朗总统：美方停止封锁和袭击后可开放霍尔木兹海峡

（哈萨克国际通讯社讯）伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬表示，如果美国停止对伊朗的封锁和袭击，伊方愿意开放霍尔木兹海峡。

据阿纳多卢通讯社报道，佩泽希齐扬在接受印度India Today电视台采访时表示，美国未能通过军事手段实现其目标，因此转而采取经济施压措施。

佩泽希齐扬说：

“他们没有通过战争实现自己的目标，因此转而采取经济施压。但我们不会停下。”

伊朗总统表示，他认为美国同样无法通过海上封锁达到目的。

“当然，海上通道并不是我们赖以生存的唯一途径。他们通过这种方式同样无法实现自己的目标。”

佩泽希齐扬指出，如果美国停止封锁和袭击，霍尔木兹海峡将重新开放。

谈及霍尔木兹海峡局势时，佩泽希齐扬还介绍了伊朗与阿曼正在进行的相关谈判。他表示，阿拉伯国家外长将于周一在阿曼首都马斯喀特举行会议。

他说：

“本周一，阿拉伯国家外长将在马斯喀特举行会议，签署阿曼与伊朗关于通过霍尔木兹海峡建立联合通道的协议，并将有关协议通报国际海事组织。曾从其境内对我们发动袭击的国家也将参加此次会议。”

此前，伊朗方面宣布正在建立新的霍尔木兹海峡海上通行机制，并计划在海峡附近设立特别管控区域。

此外，美国总统此前曾提出将霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡”。