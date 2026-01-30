官方数据：全国空缺岗位超5.4万个 三大城市需求最旺

该部门在回复哈通社的书面询问时指出，目前，电子劳动交易所（Enbek.kz）门户网站上，由用人单位发布的空缺岗位总量约为5.48万个。

从地区分布来看，用工需求主要集中在三大直辖市。其中，阿斯塔纳的岗位缺口约为7000个，阿拉木图约5100个，奇姆肯特约1800个。与此同时，部分州区的人才需求同样较为突出，包括库斯塔奈州（约4200个）、巴甫洛达尔州（约3700个）、卡拉干达州（约3600个）以及东哈州（约3300个）。

在行业结构方面，劳动和社会保障部明确指出，当前劳动力市场需求最为集中的领域仍以社会基础行业为主。教育领域的人才缺口最为明显，约需9900人；生产制造业对专业技术人员的需求约为6200人；医疗卫生领域缺口约4800人；交通运输与物流行业需要约3300名从业人员；金融与会计领域的用工需求约为1600人。

此外，用人单位对无需专业技能的普通岗位人员需求同样较高，相关岗位数量约为6400个。

【编译：阿遥】