哈萨克斯坦与香港深化“一带一路”合作：加强投资对接 拓展教育协作

会谈期间，双方围绕推进2026年哈萨克斯坦与中国香港之间的伙伴关系进行了深入交流，重点讨论了共同落实投资项目等相关事宜。

多斯曼别托夫向何力治详细介绍了哈萨克斯坦的投资环境及社会经济发展潜力，并推介了旅游和基础设施领域的多项重点投资项目。

何力治对哈萨克斯坦在“一带一路”倡议框架下展现出的投资潜力表示高度评价。他重申，港方愿进一步拓展双方合作，并确认有意于2026年组织香港及粤港澳大湾区（包括肇庆、佛山、江门、珠海、中山、东莞、惠州、澳门、广州和深圳）的商界代表团访问哈萨克斯坦。

双方还特别指出，作为香港特区政府重点奖学金资助国家之一，哈萨克斯坦正积极参与“一带一路”倡议框架下的多项教育合作项目。为此，多斯曼别托夫表示，希望就进一步增加面向哈萨克斯坦留学生的奖学金名额，与香港多所高校开展磋商。

会谈结束时，双方一致表示，愿在投资、贸易、教育和旅游等领域持续深化务实合作，并就下一步共同推进相关合作倡议达成共识。

据悉，目前已有400余名哈萨克斯坦留学生获得全额奖学金，在香港多所位列全球前50名的高等学府深造。

【编译：阿遥】