法网青少年系列赛：6名哈萨克斯坦选手晋级半决赛

本次比赛由哈萨克斯坦网球协会、亚洲网球联合会（ATF）和阿拉木图市政府联合举办。来自中亚和西亚的顶尖青少年网球选手参加本次赛事。男子组和女子组的冠军将有资格参加10月份在日本举行的罗兰·加洛斯青少年系列赛总决赛。

在争夺前八名的比赛结束后，多名哈萨克斯坦选手晋级半决赛。

男子组方面，罗迪翁·特雷格尔以6:3、5:7、6:2的比分战胜叙利亚选手穆罕默德·伊亚德·萨利姆；阿米尔·阿斯哈尔以7:5、5:7、6:4的比分战胜同胞迪亚斯·图列普别尔根诺夫；别克苏勒坦·包尔詹诺夫以6:0、7:5的比分战胜乌兹别克斯坦选手哈米德琼·曼苏罗夫。

因此，在男子组半决赛中，将有三名哈萨克斯坦选手同时出战。罗迪翁·特雷格尔将对阵阿米尔·阿斯哈尔。这意味着哈萨克斯坦选手中至少有一名能够晋级决赛。在另一场半决赛中，别克苏勒坦·包尔詹诺夫将迎战伊朗选手基亚拉什·萨德吉泽迪。

在女子组比赛中，哈萨克斯坦选手继续为冠军而战。塔米娜·萨肯以6:0、6:2的比分战胜了同胞索菲娅·马雷舍娃；阿鲁阿·马拉特以6:3、6:3的比分击败了伊丽莎维塔·尼格马图琳娜；艾伊姆·卡纳哈托娃以6:4、6:4的比分战胜了阿丽莎·科罗列娃。乌兹别克斯坦选手亚历山德拉·巴尔米切娃以6:2、6:1的比分战胜了哈萨克斯坦选手阿米娜·努尔马汗，获得了另一张晋级半决赛的门票。