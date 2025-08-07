22:25, 07 八月份 2025 | GMT +5
旅法哈萨克青年推出“Kiz Jibek”香水：承载草原文化情怀
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃今日在社交媒体上发文表示，一位旅居法国的哈萨克同胞努尔江·托留艮在巴黎成功推出奢华香水品牌“Kiz Jibek”，目前已正式上市销售。
—今天，我见到了旅居法国的哈萨克族同胞努尔江·托留艮。他出生并成长于中国伊犁，如今定居巴黎，是一位对哈萨克精神文化充满热忱的年轻人。最近，他推出了名为“Kiz Jibek”的香水。这款香水作为“Tolegen Paris”品牌产品，已进入法国市场。-巴拉耶娃在其Facebook页面上写道。
据她介绍，这款香水的瓶身饰有哈萨克传统图案，搭配抒情诗句，整体设计充满民族风格与文化意境。
—努尔江特别提到，香水的灵感来自17世纪哈萨克草原的抒情史诗《克兹吉别克》。几年前，他曾到访哈萨克斯坦，那次旅行深深触动了他，也成为他人生的转折点。正是在那段经历的启发下，这个品牌应运而生，它象征着连接东方与西方的一座新桥梁。我呼吁大家支持这样充满创意、富有爱国情怀的年轻人——这也是我们每一个人的责任。-巴拉耶娃写道。
她还对努尔江的创业成果表示祝贺，并祝愿其事业取得更大成功。
【编译：阿遥】