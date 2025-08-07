旅法哈萨克青年推出“Kiz Jibek”香水：承载草原文化情怀

—努尔江特别提到，香水的灵感来自17世纪哈萨克草原的抒情史诗《克兹吉别克》。几年前，他曾到访哈萨克斯坦，那次旅行深深触动了他，也成为他人生的转折点。正是在那段经历的启发下，这个品牌应运而生，它象征着连接东方与西方的一座新桥梁。我呼吁大家支持这样充满创意、富有爱国情怀的年轻人——这也是我们每一个人的责任。-巴拉耶娃写道。