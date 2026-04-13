哈萨克斯坦科研发展提速：资金翻倍、青年人才增长、科技成果加快落地

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前在阿尔法拉比哈萨克国立大学与科学界代表会面时表示，各方共同的战略目标，是建设更加高效的科研环境，推动经济创新，并最大限度促进科学与生产深度融合。

科研投入大幅增长

根据哈萨克斯坦科学和高等教育部数据，2023年全国科研与试验开发内部支出为1215亿坚戈，目前已增至2600亿坚戈，增长超过一倍，显示国家对科研发展的财政支持持续增强。

资金增长也带动科研项目数量扩大。数据显示，2025年全国共完成1100余项科研项目，其中应用研究572项，基础研究532项。

已完成应用研究项目中，实现商业化转化的比例达到35.8%。目前，全国正在实施205项科研成果商业化项目，并新签署65份合作协议。

科研队伍趋于年轻化

在人才建设方面，哈萨克斯坦科研队伍正呈现年轻化趋势。2025年，全国从事科研与试验开发工作的人员达到28374人，较2021年增长30%。

其中，青年科研人员数量由2021年的7500人（占比35%）增至2025年的约1.36万人（占比48%）。科研人员平均年龄也由47岁降至44岁，显示新生代科研力量正在加快成长。

目前，哈萨克斯坦共有2005名科学博士、4855名副博士、4862名PhD博士以及131名专业博士。女性科研人员占比达到56%，总人数超过1.35万人。

科研人员保障持续完善

政府持续加强科研人员社会支持。2024年起，国家开始向拥有学位和学术职称的科研人员发放额外津贴，金额为17至50倍月计算指标不等。

此外，哈萨克斯坦推出科研税收激励政策，对科研与试验开发支出给予最高300%的超级抵扣，以吸引私人资本进入科技领域。

数据显示，2025年私营部门对科研项目投资已达240亿坚戈，未来还有望新增88亿坚戈投资。

住房支持方面，2025年共有271名青年科学家获得住房，其中192人通过家庭银行贷款项目获得住房，另有79人在阿拉木图获无偿分配住房。

此外，国家还设立6项科学奖、75项国家科研奖学金（其中50项授予青年研究人员），并向50名科研人员授予“最佳科研工作者”称号。另有250名科学家获得赴世界领先科研中心进修资助。

科技成果加快走向市场

随着科研能力提升，哈萨克斯坦科技成果开始进入国际市场。

例如，萨特巴耶夫大学冶金研究所与Kazakhmys Progress公司合作，首次生产出纯度达99.5%的高纯技术硒，使产品附加值由30%提升至97%。2025年1月，首批100多吨产品已出口至中国。

纳扎尔巴耶夫大学科研团队还研发出用于锂离子电池材料生产的新技术，潜在市场规模估计可达400亿美元，有望推动哈萨克斯坦进入全球新能源材料市场。

国际合作持续扩大

国际科研合作也在不断拓展。2025年，东哈萨克斯坦技术大学成为首所成功获得欧盟“地平线欧洲”计划资助的哈萨克斯坦高校，并参与由12国25家机构组成的大型国际科研项目。

分析指出，哈萨克斯坦若希望推动经济迈向更高发展阶段，不仅需要推进改革和完善立法，也需持续支持创新与科研能力建设。未来，科研成果产业化、人才吸引力提升以及科研人员社会保障，仍将是该国科技政策的重要方向。

【编译：达娜】