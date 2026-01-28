迪玛希发起的跨国音乐交流节目《声起地平线》将于2月开播

据中国媒体报道，该节目将于2026年2月5日起每周四22时在中国湖南卫视和芒果TV同步播出，并在哈萨克斯坦同步上线。这一节目是哈中两国在“一带一路”人文交流框架下共同推出的音乐综艺项目，旨在通过音乐促进青年交流，深化民心相通。

节目汇聚了来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、塞尔维亚、马来西亚和意大利等6个国家的8位青年歌手。在迪玛希的号召下，他们将开启为期22天的哈萨克斯坦音乐之旅，先后走访突厥斯坦、阿克套、阿拉木图和阿斯塔纳等城市，深入市集、草原和湖畔，与当地居民面对面交流，从真实生活中汲取创作灵感。

节目中，歌手们将把旅途中的所见所感转化为原创或改编作品，以音乐为语言，呈现8场融合民族文化基因与跨国创意的舞台唱演，展现不同文明之间的交流与共鸣。

除迪玛希外，节目制作团队还邀请了多位重量级音乐人担任见证嘉宾，包括华语乐坛实力唱将雷佳、李玉刚、彭佳慧、蔡国庆，以及国际知名音乐制作人沃尔特·阿法纳西耶夫。他们将以专业视角参与点评，为节目注入更深层次的艺术表达与情感力量。

节目采用积分制赛制，最终积分排名前三的歌手将获得“荣耀之星”称号。

《声起地平线》被视为以音乐为纽带、以青年为主体的国际文化交流新尝试，通过跨国合作与实地创作，展现当代青年对文化多样性与共同价值的理解与表达。

【编译：木合塔尔·木拉提】