哈萨克斯坦参议院批准哈法人员再接收协议

该协议于2024年11月5日在国家元首对法国进行正式访问期间签署，旨在为两国在移民管理和打击非法移民领域的双边合作奠定法律基础，并建立高效、有序的人员返还机制，防止移民制度被滥用。

参议员海拉特·塔斯特克耶夫在会议上介绍，协议详细规定了落实人员再接收和过境机制所需的法律、行政和程序性措施，为双方开展实际合作提供了清晰框架。

根据协议内容：

明确了“再接收”“过境”“主管机关”等核心概念，确保条款理解和执行的一致性；

规范了再接收程序，包括适用依据、申请内容、答复时限、证明非法入境或停留的证据清单，以及开展领事面谈的情形；

明确了过境的条件、原则和拒绝过境的具体理由；

规定了旅行证件签发、人员移交安排、指定边境口岸及随行保障要求；

确立了在协议执行过程中个人数据传输、处理与保护的规则；

明确了运输及过境费用的分担机制。

会议指出，协议实施后，哈萨克斯坦和法国双方的内务部门将作为直接负责的主管机关开展协作。协议的批准将有助于提高打击非法移民的效率，并使在对方国家非法入境、停留或居住的人员在不适用行政处罚的情况下被送返本国。

会议还通报称，目前哈萨克斯坦已与近20个国家签署人员再接收协议，其中包括乌兹别克斯坦、俄罗斯、德国、瑞士、波兰和捷克等。

此前，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）已于2025年12月通过上述法案。

【编译：达娜】