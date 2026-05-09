托卡耶夫发表胜利日贺词：永远铭记前辈功绩

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦有百余名同胞荣获“光荣勋章”，500人被授予“英雄”称号，另有数以万计的公民因英勇作战和辛勤劳动获得国家嘉奖。

—亲爱的同胞们！我衷心祝贺大家节日快乐！今天，我们怀着深切的感恩之情，向在战场上浴血奋战的将士和在后方无私奉献的劳动者致敬。我们向那些承受战争艰难困苦、最终赢得胜利的前辈们表达崇高敬意。我国为共同的胜利作出了不可磨灭的贡献。在第二次世界大战期间，数百万同胞前赴后继，全力生产物资支援前线。百余位同胞成为“光荣勋章”全部三级获得者，500人荣获“英雄”称号，还有成千上万的公民因勇敢与奉献受到表彰。我们将永远铭记前辈们的伟大功绩，-托卡耶夫表示。

国家元首指出，为纪念这些英勇的卫国战士，国家修建了纪念碑，出版了书籍并拍摄了相关影片。同时，许多街道、学校、博物馆、机场、军事单位和教育机构均以英雄名字命名。将这些英雄事迹和精神传承给年轻一代，是当代人的重要使命。

—正因为那些英勇战士坚韧不屈的精神，我们今天才能生活在独立和平的国家，自由发展民族文化，共享现代文明成果。哈萨克斯坦赢得了世界的认可与尊重。我们正在依据新宪法原则建设“公正的哈萨克斯坦”。宪法不分民族与信仰，平等保障所有公民的权利和自由。伟大胜利日首先是缅怀英雄的日子，是他们以非凡的勇气和坚定的意志换来了今天的和平与安宁。这不仅是一场隆重的庆典，更是一个值得深思、具有深刻意义的节日。它象征着人民对和平生活与繁荣发展的共同追求。愿我们的蓝色国旗永远在晴空下高高飘扬！祝大家伟大胜利日快乐！-托卡耶夫说。

值得注意的是，托卡耶夫总统已于前一日晚间抵达莫斯科进行工作访问，并将9日出席卫国战争胜利81周年纪念活动。作为此次访问的一部分，托卡耶夫还与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了会晤。