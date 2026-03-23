托卡耶夫总统发表“清洁日”致辞：倡导全民参与“清洁哈萨克斯坦”行动

托卡耶夫总统在致辞中强调，"清洁日"在"纳乌鲁兹纳玛"十日庆典中占据着举足轻重的地位。

—社会现代化的进程与自然界的万物复苏交相辉映。时代脉搏与深刻变革的同频共振，必将赋予我们为祖国福祉而不懈奋斗的强大动力。目前，全国范围内已开始全面实施'清澈泉水'倡议。在该项目框架下，我们将持续开展疏通泉眼、植树造林，以及对河岸水域、街道院落和城市公园的清理整治工作，-总统指出。

国家元首特别提到，在纳乌鲁兹节期间通过的人民宪法中，公民爱护自然已被确立为民族世界观的核心准则之一。

—毫无疑问，新宪法是国家团结的纽带、精神与法律的指南，更是国家独立不可动摇的基石。新宪法将在社会中培育团结、责任感及建设性的爱国主义，并塑造“清洁哈萨克斯坦”的价值观。“清洁哈萨克斯坦”这一意识形态理念的深层内涵，不仅在于保持街道和院落的整洁，更体现在每一位哈萨克斯坦公民旨在提升民众福祉的纯净志向与美好意愿中，-托卡耶夫表示。

托卡耶夫总统进一步指出，当前哈萨克斯坦已有越来越多的公民选择爱护自然、节约资源及理性消费的生活方式。

—值此“清洁日”之际，我向全体同胞致以诚挚的节日问候！这种珍视自然馈赠的趋势，是保障我们光明未来的优良传统。我号召全国人民积极参与到这场传递整洁与秩序的接力行动中来。只要我们齐心协力，必将推动国家攀登新的高峰，共同建成一个公正、洁净且繁荣的哈萨克斯坦。祝愿大家平安健康，阖家幸福！-托卡耶夫总统最后总结道。

【编译：阿遥】