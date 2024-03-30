拉丁美洲暴发史上最严重的登革热疫情

据外媒报道，2024年一季度，南美洲累计已经出现超过350万起病例，病例数目是去年同期的三倍。

波多黎各展开多次灭蚊行动。当地自今年初以来已出现549起病例，当中有62%的患者需要住院治疗。

波多黎各卫生部官员表示，每年8月到12月通常降雨量较高，是当地登革热的高峰期，今年却反常在首三个月就看到病例增长的趋势。如果数字持续上升，很有可能威胁卫生系统。

泛美卫生组织主任巴尔博萨指出，气温升高、热浪和极端干旱以及洪水等极端天气事件，都加速蚊子的传播与繁殖。

今年截至3月26日，美洲地区已经有350万起登革热病例，1000多人死亡，当中有八成来自巴西、巴拉圭，阿根廷、秘鲁和哥伦比亚。

登革热（法语：la fièvre de la dengue ; 英语：dengue fever），也称为骨痛热症、断骨热、天狗热，是一种由登革热病毒引起的由蚊媒热带病 。 患者大约会在感染后3到14天后发作，症状包括发热、头痛、肌肉和关节痛，还有典型性的麻疹样皮疹。 一般会于2至7天痊愈。有些人发展为重症登革热，需要在医院接受治疗。在严重情况下，登革热可以致命。