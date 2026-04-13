22:40, 13 四月 2026 | GMT +5
非法采摘野生郁金香或面临刑责 专家发出提醒
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦，非法采摘被列入《哈萨克斯坦红皮书》的野生郁金香，可能引发刑事责任。法律专家包尔詹·阿伊姆别托夫就此作出提醒。
据他介绍，此类行为适用《哈萨克斯坦共和国刑法》第339条相关规定。
阿伊姆别托夫在接受丝绸之路电视频道“今日直播”（Бүгін LIVE）节目采访时表示，根据哈萨克斯坦政府2006年10月31日颁布的相关法令，严禁采摘、破坏珍稀植物及其生长环境，违反者将依法承担刑事责任。
他指出，具体量刑将依据违法行为的规模及其造成的后果确定。
—法律规定了多种处罚形式，包括最高达3000倍按月计算指数的罚款，或判处社区矫正、最多800小时的社会公益劳动。此外，根据情节轻重，还可能判处最长3年的限制人身自由或有期徒刑，-阿伊姆别托夫解释说。
他同时强调，如属故意行为或造成大规模破坏，处罚将相应加重，最终裁决由法院依法作出。
—未满14周岁的未成年人不承担刑事责任。但在此情况下，其监护人需承担相应责任。根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》，监护人可能被处以10倍按月计算指数的罚款，-阿伊姆别托夫补充道。
【编译：阿遥】