哈萨克斯坦新法律生效，旨在加强公民个人安全保护

该法案引入了针对“跟踪骚扰”（stalking）的刑事责任条款，新增《刑法典》第115-1条。跟踪骚扰被定义为与暴力无关的非法跟踪行为。由于此类行为不涉及暴力特征，被归类为刑事轻罪。新条款旨在保护可能遭受跟踪行为侵害的潜在受害者，防范未使用暴力或明显威胁但造成心理或生活困扰的行为。

新规已于2025年9月16日起正式生效。截至目前，已有两起跟踪骚扰案件分别在阿特劳州和巴甫洛达尔州登记立案。根据法律，实施跟踪骚扰的行为人将面临最高200个按月计算指数（АЕК）的罚款，或同等金额的矫正劳动，或最多200小时的社区服务，或最长50天的拘留。

此外，为进一步加强妇女权益保护，新法案还新增了《刑法典》第125-1条，针对强迫结婚行为引入刑事责任。若女性在绑架、暴力威胁或财产毁坏威胁下被迫结婚，行为人将面临最高2000个АЕК的罚款，或同等金额的矫正劳动，或最长2年的限制自由或剥夺自由。若因强迫结婚导致严重后果，行为人将被处以5至10年的监禁。

据总检察院透露，首批强迫结婚案件已在奇姆肯特市、克孜勒奥尔达州、阿克托别州和曼格斯套州登记立案，其中两起案件的受害者为未成年人。

【编译：木合塔尔·木拉提】