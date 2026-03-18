新宪法实施提速 政府部署配套立法与推广措施

别克帖诺夫首先祝贺全国公民在全民公投中通过新宪法，称这一事件是哈萨克斯坦现代史上具有里程碑意义的重要时刻。他表示，在国家元首领导和社会广泛支持下推进的深层次改革，正在为国家发展注入新的稳定性和韧性。

别克帖诺夫指出，新宪法将进一步巩固政治稳定，为经济和社会各领域持续现代化创造制度条件。他强调，新宪法确立了“团结、公正、法治与秩序”等核心价值，将为国家长期发展指明方向。

同时，新宪法还将保障公民在国家政治体系中的充分参与，强化公民权利与自由的保护机制，推动人力资本、科学与文化发展，促进数字环境建设，并确保生态安全，同时在基本法律层面进一步巩固法治国家原则，明确保障公民获得法律援助的权利以及个人数据保护，为国家主权与独立提供坚实制度支撑。

他还指出，全国公民通过投票表达对国家发展方向的支持，展现了高度的公民意识与责任感。同时，国际社会对托卡耶夫总统领导力以及新宪法进步性的认可，也进一步体现出哈萨克斯坦的国际声誉和改革成效。

在具体实施层面，政府将与议会协同推进立法调整工作，计划制定5部新的宪法性法律，修订8部现行宪法性法律，并对包括基本法典在内的60余部法律进行调整。

别克帖诺夫强调，政府作为总统团队的一部分，必须确保各项改革目标顺利实现，并保持改革的质量与节奏。

此外，政府还将制定并实施新宪法推广计划，包括大规模印制宪法文本，在公共电子平台发布相关内容，为教育体系编制教学与方法指导材料，并加强面向公众的信息解读与宣传工作。

【编译：达娜】