新宪法实施后住房保障升级 专家：租赁市场将更加规范透明

新规不仅适用于房屋产权人，同时也将保护范围扩大至包括承租人在内的所有依法居住人员，为各类居住主体提供了更加明确的法律保障。

房地产市场专家维塔利·沙拉耶夫认为，这项改革不会对租赁市场的运行模式产生根本性影响，但将进一步提升租赁双方依法履约的意识。

“我认为，这一修订与其说会改变租赁市场，不如说会推动市场进入更加规范的发展阶段。今后，房东和租客应逐步摆脱口头约定，更多依靠符合法律规定的书面合同。只要双方都能够按照约定履行义务，这项变化不会给任何一方带来额外负担。”沙拉耶夫表示。

他指出，随着新宪法相关规定正式实施，一份内容完善、权责明确的租赁合同将变得愈发重要。

“目前仍有不少租赁关系依赖模板合同，甚至完全通过口头约定达成，这种做法存在较大风险。如果合同能够清楚写明双方的权利义务、合同解除程序以及腾退房屋的条件，那么未来发生纠纷的概率将大幅降低。”他补充说。

不过，沙拉耶夫同时认为，新规在具体适用过程中仍有一些问题有待司法实践进一步明确。例如，当承租人违反合同约定却拒绝搬离时，究竟应如何处理。

“如果合同明确规定，租客长期拖欠租金或严重违反合同条款后应当腾退房屋，但对方拒绝履行，那么合同本身是否能够直接执行？还是房主无论如何都必须通过法院解决？目前这一问题仍缺乏明确答案，最终还需要通过今后的司法实践来加以明确。”沙拉耶夫解释道。

在他看来，新宪法的实施将推动哈萨克斯坦租赁市场朝着更加公开、规范和法治化的方向发展。

“此次修订进一步凸显了合同的重要性。随着市场逐步成熟，口头协议将越来越少，依法签订、规范履约将成为主流。这无论对房东还是租客来说，都是积极的变化。”他说。

沙拉耶夫最后表示，新宪法带来的影响并不仅限于住房租赁领域，同时也进一步强化了对私有财产权的法律保护。