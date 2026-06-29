哈萨克斯坦新税法实施后：自雇人士与个体工商户有何区别？

（哈萨克国际通讯社讯）随着新版《税法》自2026年1月1日起正式实施，哈萨克斯坦自雇人士（Самозанятый）税收制度全面调整。对于糕点师、摄影师、家教、IT从业者等自由职业者而言，是继续以自雇人士身份经营，还是注册成为个体工商户（ИП），成为不少创业者关注的问题。

自雇人士：手续简便，适合创业起步

新版税法规定，自雇人士主要面向不雇佣员工、提供服务或销售自产商品的个人。

这一模式最大的特点是办理手续简单。经营者只需通过 E-Salyq Business 手机应用即可完成收入记录、开具电子收据等操作，无需购买收银设备、聘请会计或提交税务申报。

不过，自雇人士收入受到严格限制，每月最高收入不得超过300个月计算指数（127.14万坚戈），全年不得超过3600个月计算指数，即1525.68万坚戈。超过限额后，必须变更为其他经营形式。

税收方面，自雇人士个人所得税税率为0%，社会缴费为收入的4%。

个体工商户：更适合企业发展

对于希望扩大经营规模的人而言，个体工商户（ИП）仍是主要选择。

与自雇人士相比，个体工商户可以依法聘用员工，与企业客户签订合同，并根据经营需要设立门店、分支机构，选择简化税制、零售税等不同税收制度。

不过，相应的税务义务也更多。以简化申报制度为例，税率一般为收入的4%。此外，个体工商户还需按规定为本人缴纳养老金、社会保险和医疗保险等费用，并承担员工相关税费和社会缴费义务。

总体而言，自雇人士更适合作为创业起点，尤其适用于家庭烘焙、美甲、家教等小规模经营；而对于计划扩大经营、招聘员工、参与政府采购或招投标的经营者来说，注册个体工商户则更具优势。

值得注意的是，根据哈萨克斯坦现行法律，公民不能同时以自雇人士和个体工商户两种身份开展经营活动，只能选择其中一种经营模式。当经营收入接近年度限额时，可将自雇经营平稳转为个体工商户。