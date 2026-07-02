新宪法实施之际，哈萨克斯坦宣布实施大赦：哪些人受益？有何国际经验可借鉴？

（哈萨克国际通讯社讯）在新宪法实施之际，哈萨克斯坦总统签署了大赦法案。此次大赦不仅涉及刑事和行政领域，还首次引入行政大赦数字化实施机制。哪些人能够从中受益？刑事大赦与行政大赦有何区别？国际社会又有哪些类似实践？哈通社记者对此进行了梳理。

哪些人可以享受大赦？

根据总统签署的法律文件，哈萨克斯坦《刑法》《刑事诉讼法》和《行政违法法典》将进行一系列修订。其中，最重要的创新之一，是进一步完善行政大赦的实施程序，并实现全面数字化。

新规定明确了实施大赦后公民被认定为曾承担行政责任的期限计算方式，并在法律层面确认，实施大赦无需违法行为人与受害人之间达成一致。

与此同时，大赦法案被纳入终止行政违法案件程序的法定情形之一，进一步明确了基于大赦免除行政处罚的法律机制。

根据法律说明文件，《行政违法法典》将新增第889-1条，建立行政处罚停止执行的数字化程序。符合大赦条件人员的名单将通过行政案件统一登记系统自动生成，并可通过电子形式作出相关决定。

不过，大赦并非适用于所有公民。根据《刑法》第78条规定，实施大赦的例外对象包括实施特别严重犯罪人员，特别是腐败犯罪、恐怖主义和极端主义犯罪人员、恋童癖犯罪人员、因酷刑行为被定罪人员、多次实施犯罪人员、被认定对社会具有特别危险性的人员，以及缺席审判的被告人等。

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刑事大赦和行政大赦有何区别？

此次法案同时涉及两项容易被公众混淆的法律制度——刑事大赦和行政大赦，但二者的适用范围和目的并不相同。

刑事大赦主要针对已经被定罪或者案件仍处于侦查机关办理阶段的犯罪人员；行政大赦则主要用于解决普通公民因行政违法行为所产生的问题。

例如，违反停车规定产生的罚款、自动摄像头记录的交通违法罚款、许可证过期产生的处罚，以及长期积累的行政欠款等，都可能被纳入行政大赦重新审议的范围。因此，这两个概念不能简单等同。

坚持人道原则与社会安全并重

政治学家拉苏尔·科斯帕诺夫（Расул Қоспанов）表示，现代法律体系已经表明，并非所有违法行为都需要采取同样严厉的处理方式。

他指出，对于严重犯罪行为，严格处罚原则不会改变；但对于未对社会造成重大威胁的服刑人员，则可以适用更加宽缓的法律措施。

他说，新法案同样遵循这一原则，因此“危险罪犯将被大规模释放”的说法并无依据。

按照现行规定，大赦主要适用于刑事轻罪、轻微犯罪以及部分中等严重程度犯罪。同时，还将综合考虑被定罪人员的行为表现、是否赔偿损失等因素。

拉苏尔·科斯帕诺夫认为，行政大赦还具有一定的经济效益，有助于减轻普通公民、小微企业经营者以及个体经营者的经济负担。

初步测算显示，此次大赦预计将惠及超过10万人，并涉及超过100万起行政案件，总金额接近230亿坚戈。

他表示，大赦并不意味着免除责任或削弱法治秩序，而是一项旨在在人道原则和社会安全之间保持平衡的法律解决方案。

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国际社会如何实施类似政策？

哈萨克斯坦此次推出的大赦措施并非孤例。事实上，减轻行政罚款负担、重新审议欠款问题，已经成为许多国家推行社会经济政策的重要工具之一。

例如，阿联酋曾多次推出交通违法罚款减免计划，允许交通违法驾驶员以最高50%的折扣缴纳罚款。在某些情况下，如果驾驶员在一定期限内未再次发生违法行为，既有罚款还可进一步减少。

韩国则通常会在国家节日前夕，对违反交通法规的公民实施减免措施，并取消部分行政限制。

美国的类似实践主要由各州自行实施。通过“罚款减免周”等活动，公民可以免缴滞纳金，仅需偿还本金欠款。

印度则于2020年启动“Vivad se Vishwas”计划，对涉税罚款和滞纳金进行减免，使数十万起争议无需进入司法程序便得到解决。

总体来看，哈萨克斯坦此次推出的大赦措施与国际实践基本一致，其核心目标是在维护社会安全原则的前提下，减轻未对社会造成严重危害的违法行为人的法律和经济负担，并为其重新融入社会创造条件。