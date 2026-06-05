吉尔吉斯斯坦拟立法禁止同性婚姻及更改性别登记

根据法案内容，未来吉尔吉斯斯坦公民将不得在出生证明、护照以及民事登记机构签发的其他官方文件中修改性别信息。

草案规定，法律层面仅承认个人出生时确定的生物学性别。同时，法案还提出禁止以改变性别为目的的外科手术、激素治疗及其他相关医疗干预措施。

按照草案规定，在出生登记时记录的性别信息将被视为最终法律依据。公民成年后，无论基于个人申请、法院裁决，还是医疗机构及其他评估结论，均不得对该项记录进行修改。

法案同时明确，唯一允许变更相关信息的情形，是纠正民事登记机构工作人员在登记过程中出现的笔误或技术性错误。

此外，草案还包含关于婚姻制度的修订内容，明确禁止同性婚姻。在相关法律定义中，儿童的母亲被界定为女性，父亲则被界定为男性。

与此同时，法案规定父母有责任按照子女的生物学性别进行抚养教育，并保护其身心健康，避免其接受包括性别转换在内的相关医疗干预。

目前，该法案已通过议会一读审议，后续仍需经过进一步审议程序方可正式生效。