宪法改革：哈萨克斯坦外交政策基础将更新

据他介绍，新宪法明确了哈萨克斯坦现行法律中有关问题的宪法条款。哈萨克斯坦作为缔约国的国际条约在其境内的适用程序将由相关法律规定。

- 规范财产关系的宪法规范已得到补充。财产的使用必须服务于社会和国家利益，不得损害环境，也不得侵犯他人的权利和受法律保护的利益。该规范规定，非营利组织从外国、国际和外国法人实体、外国公民和无国籍人士处获得的资金和资产流动信息必须依法公开透明。-他说。

与此同时，政教分离原则得以确立。哈萨克斯坦境内的宗教组织依法运作，其活动可能受到限制，以维护宪法秩序的基础，确保国家安全，保障公共秩序、人权和自由，以及民众的身心健康。这些规定应与其他修正案密切结合考虑。

- 哈萨克斯坦外交政策原则已更新。哈萨克斯坦共和国尊重国际法原则和准则，奉行以和平与合作为目标的外交政策，不干涉他国内政，并以和平方式解决国际争端。-宪法法院副主席说。

【编译：小穆】