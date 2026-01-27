“哈萨克斯坦儿童”概念文件发布 2026—2030年拟投入1.3万亿坚戈

部长表示，近年来，哈萨克斯坦围绕儿童权利保护、教育质量提升、健康保障、社会支持和人身安全等领域推进了一系列基础性改革并完善相关立法。她指出，联合国儿童基金会地区负责人曾评价称，哈萨克斯坦在儿童权利保护方面的实践，不仅在中亚地区具有示范意义，也为部分欧洲国家提供了可借鉴经验。在此背景下，教育部会同儿童权利事务专员及相关部门，联合制定了《哈萨克斯坦儿童》概念文件。

根据介绍，截至2025年，哈萨克斯坦全国儿童数量接近700万人，约占全国总人口的34%。过去十年，在人口持续增长的背景下，儿童数量增加了约150万人。

在政策支持方面，朱勒德兹·苏莱曼诺娃指出，国家正在实施由总统倡议的“国家基金——为了儿童”项目，将哈萨克斯坦国家基金投资收益的50%定期划拨至所有未满18岁儿童的个人账户，用于未来教育支出和改善住房条件。同时，通过“为了哈萨克斯坦人民”公共社会基金，已实施约120个社会项目，重点覆盖儿童和家庭支持领域。

关于概念文件的具体内容，部长介绍称，《哈萨克斯坦儿童》概念文件以现有改革成果为基础，围绕儿童基本权利构建四大核心方向：

儿童安全； 教育权； 健康权； 家庭与社会保障权。

为确保政策落地，文件设置了10项评估指标，并规划实施158项具体措施。概念文件整体资金规模为1.3万亿坚戈。

在“安全”方向下，政府将结合现实风险强化工作力度，重点在“诚实公民”框架内拓展“法治与秩序”原则，为儿童的生活、学习和成长营造安全环境。同时，“清洁哈萨克斯坦”行动将作为儿童价值观教育的重要平台。目前，全国已设立20个心理支持中心，所有学校引入安全课程，并全面运行“111”儿童援助热线。

朱勒德兹·苏莱曼诺娃强调，《哈萨克斯坦儿童》概念文件的核心目标，是通过系统化政策和稳定资金保障，确保每一名儿童的合法权益得到有效保护，为其健康成长和全面发展创造长期条件。

【编译：达娜】