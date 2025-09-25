哈法文化部长会晤：两国文化合作迎来新机遇

双方就两国文化合作的现状与前景进行了讨论。双方一致认为，哈法两国的文化与人文联系正蓬勃发展，而两国元首的互访为这一合作注入了新的动力。

巴拉耶娃强调在博物馆事务、考古研究和历史文化遗产保护等领域加强经验交流的重要性。她还提议扩大科研学术合作，派遣哈萨克斯坦专家学者赴法国一流文化机构实习培训，并推动联合制作电影、动画及儿童内容。

双方同意在文化领域的技术方向上开展人才培养和技能提升合作，重点涉及音响导演、灯光设计师、技术艺术家、视频剪辑师、舞台机械师、舞台服装设计师、道具与布景师、化妆与发型师等紧缺专业。

达蒂积极评价了哈萨克斯坦在文化遗产保护方面的努力，并表示愿意扩大两国相关机构之间的实践合作。

据此前报道，24日，巴拉耶娃在巴黎会见了联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托·奥托内，并向其递交了混合遗产项目《乌斯秋尔特：景观与狩猎陷阱》的申遗文件，用于世界遗产中心的预审评估及后续列入联合国教科文组织世界遗产名录。

【编译：阿遥】