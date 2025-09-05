中文
    08:30, 05 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦新发现矿产资源显著增加

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦矿产资源储量实现了大幅增长。今年首次有五个新矿床被纳入国家储量名录，分别是阔克-卓恩、阿勒滕-肖科、萨莫姆别特、斯图登切斯基和塔克尔-卡尔吉尔。

    2025年，国家预算拨款76亿坚戈用于41个项目的勘探研究，旨在提升地质勘探工作的投资吸引力。根据总理网站公布的综述数据，今年矿产资源增量为：

    • 黄金 —— 97.8 吨；

    • 白银 —— 11.9 吨；

    • 铜 —— 3.64 万吨。

    同时，《国家矿产基金管理计划》新增了73个勘探区块，共1061个区块，总面积达2652.5平方公里，以及62个将对外拍卖的矿床。

    作为对比，去年登记入库的固体矿产资源矿床为23个，碳氢化合物矿床6个，以及地下水矿床6个。彼时新增储量包括：1.99亿吨石油、220亿立方米天然气，以及日产7.98万立方米地下水。这也表明相关工作具有系统性和延续性。

    2025年，哈萨克斯坦还对技术性矿产形成物进行了审查，共登记1630个对象，总量达536亿吨。至此，国家矿产基金中技术性矿产形成物总数达到1747个，总质量为550亿吨，其中450个位于居民点附近。官方指出，将这些矿产废料纳入加工利用，具有重要的社会与环保意义。

    【编译：达娜】

     

