挪威发现15名哈萨克斯坦士兵二战时期安葬地点

报道称，搜寻行动仍在持续推进。去年12月，志愿者在俄罗斯普斯科夫地区发现了部分士兵遗骸；而近日，在挪威境内又确认了15名哈萨克斯坦籍士兵的埋葬地点。

历史资料显示，战争期间约有150万名哈萨克斯坦人奔赴前线，其中几乎每两人中就有一人牺牲，超过27万名士兵被列为失踪人员。搜寻组织估计，目前约有200万名哈萨克斯坦公民希望了解其祖辈的下落以及安葬地点。

Atamnyn Amanaty 理事会副主席阿布巴基尔·斯迈洛夫介绍称，自该组织官方网站上线以来，已收到来自烈士家属的1.2万多份求助申请。目前，已有4500多名士兵的命运和安葬地点得到确认。相关发现的地理范围十分广泛，不仅涵盖前苏联国家，还包括东欧、挪威、荷兰，甚至英国。

他指出，搜寻工作涉及多个层级，从警方、地方政府、学校教师，到国家部委及驻外使领馆均参与其中。大多数失踪士兵被发现安葬于集体墓地中，而战俘的身份确认相对更为清晰，因为其档案保存得更加完整。

斯迈洛夫表示，战俘档案通常详细记录了姓名、被俘时间和地点，甚至包括眼睛颜色等个人特征，每张档案卡还附有照片。对许多士兵而言，这可能是他们一生中唯一的一张照片，因此通过战俘档案更容易确认具体身份。

据悉，近日在挪威北部发现的这15名哈萨克斯坦士兵，均在纳粹集中营中遇难。他们的身份正是通过战俘登记卡得以确认，且大多数人仍保留有照片。相关搜寻工作由挪威志愿者塔季扬娜·扎托洛金娜-托雷森负责。多年来，她所在的团队已查明近400名苏联战俘的命运。

扎托洛金娜-托雷森表示，这些士兵来自如今的15个不同国家，但当年均为在被纳粹占领的挪威境内服役或被关押的苏联士兵。自1941年下半年至1945年战争结束期间，曾有超过10万名苏联士兵被关押在挪威境内。她指出，明确每一名士兵的生平与牺牲经过，并将真相告知其家属，有助于家人接受失去亲人的事实。

目前，搜寻人员仍在继续寻找这些在北极圈内德军战俘营中牺牲的哈萨克斯坦士兵家属。据介绍，其中部分士兵安葬在挪威的约斯塔德莫恩公墓，另一些则长眠于特耶塔岛的恩格尔伊战俘营旧址。

