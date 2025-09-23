俄罗斯档案馆发现珍贵哈萨克冬不拉曲录音

哈萨克斯坦文化和信息部介绍，这些资料是在国家项目“档案—2025”框架下，于去年在莫斯科国家音频档案馆中找到的。如今，它们与相关录音一并被妥善保存于哈萨克斯坦中央国家电影、照片和录音档案馆。

据研究人员推测，这些录音制作于20世纪30—40年代，当时正值莫斯科举办“哈萨克文学与艺术十日展”。这一背景使其不仅具有音乐价值，更带有重要的历史印记。

文化和信息部指出，这些罕见的音像资料不仅完整保存了哈萨克民族的音乐遗产，也见证了在苏联时期哈萨克艺术在全联盟范围内所获得的高度评价。当年《消息报》刊登过伊兹戈耶夫的评论：“哈萨克人带来了这样的艺术，它不仅贴近并为本民族所理解，同时也为所有人所理解……在悠长的哈萨克歌曲中，我们听见了草原的声音。”

2024年，这批历史录音已被正式移交至哈萨克斯坦国家档案馆，成为国家文化记忆的重要组成部分。

【编译：达娜】