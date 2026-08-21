哈萨克斯坦卡拉套山南麓古城遗址发现多个历史时期文物

据考古队负责人、历史学博士、哈萨克国立大学教授多斯波勒·拜胡纳科夫介绍，当地居民一直将这座古城称为“阿克托别”。由于哈萨克斯坦境内有多处考古遗址使用这一名称，为避免混淆，研究人员将该遗址命名为“毕尔勒克”古城。

Фото: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

根据初步科学研究结果，这处考古遗址的年代可追溯至公元5至17世纪，见证了卡拉套山南部地区城市文明持续数百年的发展历程。

“这座古城在考古学家波杜什金1962年的研究中被认定为公元8至12世纪遗址。不过，此前这里一直没有开展大规模考古发掘。遗址由内城、沙赫里斯坦（核心城区）和拉巴特（外郭城）三部分组成。拉巴特区域因农业生产活动受到较大破坏，沙赫里斯坦的一部分则被墓地占据。”拜胡纳科夫说。

在此次田野考古调查中，考古人员重点对沙赫里斯坦和内城区域进行了发掘。结果发现了古代居民住宅遗迹、城墙和城塔残迹、炉灶、陶器、磨盘、动物骨骼以及其他考古遗存。

此外，考古人员还在较下层的文化堆积中发现了属于康居时期的手制陶器碎片。在发达中世纪时期的文化层中，则出土了大量带有喀喇汗王朝和乌古斯时期特征的釉陶残片。

Фото: 法拉比大学

考古资料显示，这座古城曾多次遭到破坏。两个文化层中均发现了明显的火灾痕迹，这表明该城在发达中世纪时期至少曾两次遭遇火灾。尽管如此，古城此后又得到重建，并继续延续了聚落生活。

在内城上部文化层的发掘中，考古人员还发现了属于晚期中世纪、即哈萨克汗国时期的物质文化遗存，包括陶器、砖块、磨盘以及动物骨骼等。

Фото: 法拉比大学

研究人员认为，古城居民主要从事农业生产。出土的大量考古材料表明，当地居民与讹答剌、突厥斯坦周边聚落以及其他历史文化区域之间保持着密切的社会、经济和文化联系。

“卡拉套山南部地区目前仍有许多尚未研究的空白。这一方向的考古工作才刚刚开始，相关研究明年还将继续开展。”拜胡纳科夫说。

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值得一提的是，国内考古学家近日在突厥斯坦州赛拉姆—乌盖姆国家自然公园内的乌什巴斯托别古城遗址考古发掘中，发现一件属于古典时代的玻璃器残片。这是该遗址近20年来首次出土此类文物，为研究康居国时期与萨尔马特人及古典世界之间的贸易往来和文化交流提供了新的实物证据。