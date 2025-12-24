俄研究发现高加索民族适应高海拔的进化奥秘

俄罗斯科学与高等教育部表示，遗传学家已破解高加索民族适应高海拔和严重缺氧环境的遗传“密码”。通过对多个高加索族群开展全基因组分析，研究人员揭示了进化过程如何在极端自然条件下对DNA进行调适。这一成果拓展了人们对耐缺氧能力形成机制的认知，也为相关医学研究提供了新的科学依据。未来，该研究有望应用于肺部和心血管疾病治疗，并在航天医学及极端环境医学领域发挥作用。

该部介绍称，研究人员对居住在北高加索和南高加索高海拔地区及山麓地带居民的基因组进行了系统对比。研究采用了一种整合自然选择压力的分析方法，可精准识别基因组中受选择作用影响的关键片段，尤其适用于地理条件复杂、族群间联系紧密的区域。

科学家指出，相关进化“适应机制”主要集中体现在EGLN1和SPRTN两个基因上。其中，EGLN1基因负责调节细胞对缺氧的反应，此前已在西藏高原和安第斯山脉居民中被发现。此次研究则在高加索人群，尤其是巴尔卡尔人中，发现了该基因的一种全新变异。这种此前未被记录的突变，能够更有效地帮助人体适应稀薄空气环境。

此外，在负责维持基因组稳定性的SPRTN基因中，研究人员同样检测到了明显的自然选择信号。相关遗传变异中，一部分为全球高海拔人群所共有，另一部分则仅存在于高加索族群之中，反映出其独特的进化适应路径。

【编译：阿遥】