突厥斯坦州奥特拉尔发现迄今最早金帐汗国时期清真寺遗址

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦考古学家近日在突厥斯坦州中世纪古城奥特拉尔遗址发现一座建于金帐汗国时期（13世纪下半叶至14世纪）的清真寺遗址。这是迄今在奥特拉尔发现年代最早的清真寺，同时，考古人员还首次发现了一条此前从未在该遗址出土的石板街道。

据突厥斯坦州政府新闻处消息，此前，考古人员曾在奥特拉尔发现15世纪、16世纪和17世纪的清真寺遗址，而此次发现的建筑年代明显更早，刷新了奥特拉尔清真寺遗址的年代纪录。

值得一提的是，考古队2025年还曾在奥特拉尔城外居民区（Rabat）发现一处住宅建筑群，两间房屋内均设有壁龛（Mihrab），且均朝向麦加方向。这意味着房屋在建造之初便充分考虑了朝拜方向。

考古人员表示，在现有中亚考古研究中，此前尚未发现住宅内部设有壁龛的实例。为进一步确定年代，研究人员将住宅内火炉中提取的木灰样本送往土耳其实验室进行放射性碳测年。结果显示，该建筑群可追溯至8世纪中叶。

今年的考古发掘于2026年6月1日在奥特拉尔城内城区（Shahristan）启动，持续至7月底。

考古队成员、霍加·艾哈迈德·亚萨维国际哈萨克-突厥大学考古研究所高级研究员、副教授巴赫达乌列特·瑟兹德科夫介绍，本次发掘面积约100平方米（10×10米），最深发掘至3.5米，共发现五个不同时期的文化堆积层。

在较上层遗迹中，考古人员发现了住宅、生产用房、陶器烧制窑址以及铺设陶砖的街道。

第四层发现了一处达赫玛（Dakhma）式集体墓葬，其形制与乌兹别克斯坦撒马尔罕昔班尼王朝墓葬具有相似特征。

而在最底层，即第五层，考古人员发现了属于金帐汗国时期的清真寺墙体遗迹，以及一条通往清真寺的石板道路。

Фото: Түркістан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

项目负责人、考古学教授穆赫塔尔·霍扎表示，目前已有多项证据证明，这座建筑是一座清真寺。

首先，建筑墙体的朝向与礼拜壁龛（Mihrab）所在方向一致，均朝向麦加方向，方位测量结果对此予以证实。

其次，建筑内部及周边发现了大量穆斯林墓葬。考古资料显示，金帐汗国时期，人们通常会安葬于清真寺内外，这一现象在同时期其他城市遗址中也有发现。

此外，考古人员还发现，一条由大型山石铺设而成的道路一直延伸至建筑入口。穆赫塔尔·霍扎指出，如此规模的石材运输和铺设并不会用于普通街道，这也从侧面反映了该建筑的重要地位。

考古人员介绍，已从出土人骨中提取样本，用于开展人类学和遗传学研究。相关研究结束后，这些遗骸将重新安葬于附近墓地。