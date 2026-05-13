曼格斯套发现两千年前国际贸易遗址：出土文物涉及拜占庭、罗马与中国

（哈萨克国际通讯社讯）曼格斯套州卡拉卡巴克（Қарақабақ）古城遗址近日出土大量与拜占庭、印度、罗马、波斯及中国有关的文物，再次印证了两千年前里海沿岸地区曾是欧亚贸易网络的重要节点。

据曼格斯套州政府消息，考古人员在遗址中发现了钱币、印章、陶器以及多种历史遗物。其中部分文物显示，该地区曾与拜占庭帝国、古罗马、波斯、中国和印度保持密切贸易往来。

Фото: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

两千年前的贸易与手工业中心

研究显示，卡拉卡巴克古城存在于公元1世纪至6世纪之间，是当时重要的贸易和手工业中心。

考古成果表明，早在约2000年前，这一地区便已参与国际贸易体系。学者认为，卡拉卡巴克位于古代丝绸之路北线的重要海陆交通节点，在里海周边国家之间的政治、经济与商贸联系中发挥了关键作用。

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除大量外来文物外，考古人员还发现了古代港口遗迹，以及与手工业生产和海上贸易活动有关的多项证据。

或与托勒密地图中的古城有关

曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜表示，部分学者认为，这座古城可能就是公元2世纪古罗马学者克劳狄乌斯·托勒密绘制的里海东岸地图中所标注的“阿斯帕博塔（Aspabota）”城邦。

“目前已经确认，这片地下埋藏着一座古代城市遗址。用现代的话来说，它相当于那个时代的大型物流枢纽。这些发现打破了外界对我们祖先仅从事游牧和畜牧活动的刻板印象，反而证明这里曾存在高度发达的贸易往来和文明交流。”他说。

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当地拟建设露天博物馆

据介绍，未来当地还计划围绕卡拉卡巴克遗址建设科学考古基地、露天博物馆及旅游基础设施，并开发专门的历史文化旅游线路。

【编译：木合塔尔·木拉提】