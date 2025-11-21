阿拜州发现晚期青铜时代罕见生产性聚落 欧亚草原同类遗址中规划最严谨

托拉伊古罗夫大学（Toraighyrov University）考古研究中心主任维克托·梅尔茨教授介绍，该聚落显然经过精心规划，所有建筑沿直线整齐排列，呈现出明确的城市式布局，是哈萨克斯坦境内已知青铜时代遗址中结构最系统、最有序的一处。

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц

初步研究表明，这不仅是一处单纯的生产中心，还极可能同时承担当时社会的意识形态与社交功能。其建筑群呈规则矩形、整体朝向东方，反映了当时居民特定的宇宙观与信仰体系。

目前发掘出土的文物包括青铜斧、镰刀、匕首、刀具、箭镞、金属线圈以及多种工具部件，还发现了用于木工与骨器的青铜锯。每件文物均已完成尺寸、重量登记、图形复原及光谱成分分析。

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц

Фото: Виктор Мерц

聚落总面积约140公顷，对于单一聚落而言规模极为庞大。扫描结果显示，遗址内分布有大量冶炼炉。科研团队计划明年对冶金设施进行全面发掘。

考古材料表明，该聚落不仅是重要生产中心，更是文化、贸易与政治中心，多支部落在此交汇，并与周边地区保持密切联系。

梅尔茨教授表示，聚落最终废弃原因尚待进一步研究，但可以确定，这里曾生活着一个发达、多行业的社会，居民享有相对优越的生活条件。

【编译：木合塔尔·木拉提】