突厥斯坦州山区发现康居时期珍贵文物 或印证古代东西方交流

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦考古学家近日在突厥斯坦州赛拉姆—乌盖姆国家自然公园内的乌什巴斯托别（Үшбастөбе）古城遗址考古发掘中，发现一件属于古典时代的玻璃器残片。这是该遗址近20年来首次出土此类文物，为研究康居国时期与萨尔马特人及古典世界之间的贸易往来和文化交流提供了新的实物证据。

此次考古工作由乌兹别克阿里·扎尼别科夫南哈萨克斯坦师范大学与“奥尔达巴斯”国家历史文化博物馆保护区联合开展，发掘地点位于古城城堡（Citadel）中心区域。

康居国曾存在于公元前2世纪至公元4世纪的今哈萨克斯坦境内。本年度考古发掘主要集中在古城城堡核心区域，考古人员清理出一条将防御工事分隔为两部分的宽阔通道，以及数间由大型石块砌筑而成的建筑遗迹。

在出土文物中，一件内部仍保留烧灼有机物残留的石制器皿尤为引人关注。研究人员认为，这件器物可能曾用于与火崇拜相关的宗教仪式。此外，考古人员还在陶器表面发现了类似文字或符号的刻划标记。

本次考古最重要的发现之一，是一块属于古典时代的玻璃器残片。

Фото: Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті

考古队负责人、教授亚历山大·波杜什金表示，这是乌什巴斯托别遗址近20年来考古研究中首次发现此类文物。专家认为，这件玻璃器很可能是通过康居居民与萨尔马特人以及古典世界居民之间的贸易和人口迁徙传入当地，反映出当时该地区已融入跨区域交流网络。

发掘过程中，考古人员还出土了一件被称为“shümek-sümek”的陶制婴儿喂养器具。研究人员表示，这类器物反映出古代当地居民的生活方式与哈萨克民族传统生活文化之间存在一定的延续性。

此次发掘还进一步揭示了乌什巴斯托别居民较高的发展水平。

遗址出土的石磨、谷物研磨器等遗物表明，当地农业生产已较为发达；而生产遗迹则显示，当时居民已掌握从铁矿开采、冶炼到金属制品制造的完整冶金工艺。

考古学家认为，乌什巴斯托别生产的金属制品很可能曾销往周边地区。大型石构建筑、发达的手工业和冶金技术，以及此前发现的文字遗存，共同证明康居国当时已具备较高的社会组织水平和经济发展水平。