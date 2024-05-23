考古新发现：突厥斯坦州惊现古代贵族墓 出土黄金耳环与铜镜

这次发现由南哈萨克斯坦公立师范大学考古中心和“奥尔达巴斯”博物馆保护区联合组成的考古队在托莱拜托别5号墓地进行发掘所得。该墓地属于康居国时期，考古学家在此地长期开展发掘工作。今年，他们发现一个公元前2世纪左右贵族家庭的独特墓葬。

考古学家表示，这座墓葬的规模和内部文物表明其非同寻常。其中最引人注目的是一件做工精美的黄金饰品，一对镶嵌宝石的半月形黄金耳环，是此次发掘的珍贵发现之一。

-这对耳环非常特别，体现了康居国珠宝艺术的杰作。它们采用金绿松石和多色风格制成，展现了萨尔马特-康居文化的典型特征。类似的技术也被远在西方的希腊城市、晚罗马帝国和萨尔马特人使用。-南哈萨克斯坦公立师范大学教授亚历山大·波杜什金说。

除了黄金饰品外，考古人员还发现了一面独特的铜镜。在古代社会，这种铜镜非常珍贵，并非所有人都能拥有。波杜什金教授表示，类似的镜子曾在贵霜国王的墓葬中发现。

考古学家认为，该墓葬所在地区也具有重要意义。距离此地几公里处是巨大的喀拉阿斯番古城遗址，附近还有包括40多个考古遗址的区域。这些出土文物有助于了解古代历史文化遗产。

在对所有发现进行详细记录后，考古队将重新填埋土丘，并恢复景观原貌。出土的文物将被收藏在哈萨克斯坦中央国家博物馆。

【编译：阿遥】