莫斯科发现一部17世纪珍贵手稿 揭示亚萨维教团精神传承

（哈萨克国际通讯社讯）“阿兹莱特·苏丹”国家历史文化博物馆保护区（Әзірет Сұлтан）亚萨维学研究中心的学者日前在俄罗斯国家图书馆发现了一部鲜为学界所知的17世纪珍贵手稿。该手稿记载了亚萨维教团（Yasawi Tariqa）的历史及其精神思想，具有重要的历史和学术研究价值。

据悉，该项研究工作是根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于全面研究和广泛弘扬霍加·艾哈迈德·亚萨维文化遗产的指示，以及哈萨克斯坦政府批准的亚萨维学发展规划开展的。

Фото: QAZAQ CULTURE

这部名为《Хужжат әз-Закирин ли-радд әл-Мункирин》（《驳斥否认“齐克尔”者——修习者之明证》）的手稿，是研究人员在赴莫斯科开展学术考察期间发现的。据介绍，该手稿成书于布哈拉，是研究亚萨维学派历史的重要文献资料之一。

Фото: QAZAQ CULTURE

手稿内容涉及苏菲主义思想、“公开齐克尔”（即集体诵念真主圣名）的宗教传统以及精神传承等内容。其中，还详细记载了霍加·艾哈迈德·亚萨维、哈基姆阿塔（Hakim Ata）、赞吉阿塔（Zengi Ata）以及后世亚萨维教团传承者之间的精神谱系，为研究亚萨维学派的发展历史提供了宝贵资料。

Фото: QAZAQ CULTURE

目前，相关专家正在对手稿进行科学编目和文献整理。下一阶段，研究人员将对手稿文本与已知版本进行比较研究，并开展文本学分析工作。未来，该研究成果将正式纳入学术研究体系，并向学界公开。