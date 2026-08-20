阿拉木图州山区发现一具遗体：失踪19年的登山者身份获确认

此前，外国游客在阿拉木图州塔勒哈尔县谢韦尔佐夫冰川附近、海拔约3400米的山区发现一具身份不明的遗体，并向哈萨克斯坦紧急情况部报告。

接到消息后，哈萨克斯坦紧急情况部救援人员赶赴现场，将遗体从交通极为不便的山区转移。由于事发地点地势险峻，救援人员调派“哈萨克空中救援”直升机，将遗体运送至山下。

据悉，阿拉木图市居民阿纳斯塔西娅·阿赫梅托娃曾在社交媒体发文，公布了遇难登山者遗留装备的照片。看到相关帖子后，一名失踪多年的登山者家属与她取得联系。

失踪者的女儿涅莉娅·米赫耶娃表示，她从照片中的背包认出了父亲可能使用过的物品。据她介绍，父亲于2007年失踪。

“19年过去了，我父亲的遗骸终于被找到。今天早上，我的朋友把一则消息发给我，里面有一个背包的照片，看起来和我们家的背包非常相似。后来，我丈夫也把这则消息转给了我。我随即联系了紧急情况部工作人员，他们向我提供了负责将遗体转移下山的救援人员和调查人员的联系方式。”米赫耶娃说。

她表示，调查人员随后要求她提供所有相关照片和文件。不久后，调查人员再次联系她，并告知救援人员已在背包内发现了一份写有她父亲姓名的证件。

目前，相关调查工作仍在进行中。

据此前报道，一名外籍女子因在阿斯塔纳“永恒之国”凯旋门附近演唱含有粗俗、不雅词汇的歌曲并将视频发布至社交媒体，被法院处以罚款。