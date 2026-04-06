哈萨克斯坦批准宪法解读宣传行动计划 推动基本法全面落实

哈萨克斯坦共和国政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫已签署相关政府法令。

该文件旨在组织开展系统性的宪法基本条款解读工作，提升公民法律意识，并确保源自宪法规定的各项立法举措得到有序推进。

该行动计划共涵盖三大方向、36项具体举措，分别包括：组织协调、信息解读以及宪法实施的法律保障。

在组织协调方面，计划提出将印制并发行宪法文本，其中包括为残障人士提供的无障碍版本。同时，宪法原文还将发布在各类官方电子平台上。

此外，计划还涵盖学术支持、视觉传播、专题出版以及展览与启蒙项目等一系列配套活动。

在培育全民法律文化与素养方面，计划明确将组织开展培训研讨和教育活动，更新中小学及高校教学大纲，并开发《法律基础》《法律与秩序》等相关课程、教材及儿童读物。

在信息解读工作框架下，政府已制定一系列专项活动和综合媒体宣传方案。

此外，计划还专门列出保障宪法落地实施的法律措施，包括推进相关立法工作、对现行法律进行系统梳理分析，以及依据基本法条款对国家各项战略和发展愿景作出相应调整。

总体而言，该计划将推动宪法规范在社会各界得到更加广泛、深入的解读，并为国家基本法各项条款的全面贯彻落实提供有力保障。

【编译：阿遥】