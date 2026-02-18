哈萨克斯坦发行冬奥会主题银币及“拜科努尔70周年”纪念币

据介绍，该纪念币采用925纯银铸造，重量为20克，直径37毫米，铸造质量为proof级，面值为1000坚戈，总发行量为2000枚。纪念币由哈萨克斯坦造币厂制造，并将于2026年2月18日起通过国家银行官方网络商店正式发售。

纪念币正面刻有短道速滑运动员形象。短道速滑是冬季奥运会正式比赛项目之一，自1992年起被列入冬奥会比赛项目。

Фото: nationalbank.kz

此外，国家银行还发行了“拜科努尔—70周年”纪念币。该纪念币采用钽金属铸造，正面运用了可在紫外线下显示的隐藏图像技术，具有较高的收藏价值。纪念币重量为100克，直径50毫米，铸造质量同为proof级，面值为2000坚戈，发行量为500枚。

国家银行表示，这些纪念币在哈萨克斯坦境内具有法定货币地位，可按其面值用于各类支付。同时，纪念币也可在全国各银行进行账户存入、兑换及找零等业务。

【编译：木合塔尔·木拉提】