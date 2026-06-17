韩剧女星苏周妍打卡阿拉木图 连发旅行日志用哈萨克语告白

（ 哈萨克国际通讯社 ）因出演韩剧《浪漫医生金师傅》和《致美丽的我们》而广受观众喜爱的韩国演员兼模特苏周妍（So Ju Yeon）近日到访阿拉木图，并在社交媒体上连发多篇旅行日志，分享自己在哈萨克斯坦的所见所感，引发网友关注。

此次阿拉木图之行，苏周妍先后前往大阿拉木图湖、阔勒赛湖、凯因迪湖和恰伦峡谷等著名自然景区，还在伊犁阿拉套山脉进行了徒步旅行。

在发布的照片和视频中，她记录了阿拉木图壮丽的山地风光和热门旅游线路，并向粉丝介绍当地自然景观以及哈萨克民族特色美食，其中包括传统油炸面食包尔萨克。

值得关注的是，苏周妍在社交平台发布的内容中还使用了哈萨克语。她在照片配文中写下"我爱你，哈萨克斯坦""谢谢"和"再见，哈萨克斯坦"等哈萨克语短句，并配上哈萨克斯坦国旗表情，表达对这次旅行的喜爱和不舍。

这些内容吸引了多个国家和地区网友的关注，也让更多国际受众通过社交媒体了解到阿拉木图丰富的旅游资源、独特的自然风光以及多元的美食文化。

近年来，韩国游客赴阿拉木图旅游的热情持续升温。统计数据显示，2025年全年，来自韩国的赴阿拉木图游客数量已超过2.3万人，显示出韩国市场对阿拉木图旅游目的地的浓厚兴趣，以及两国人文交流和旅游合作不断深化的发展趋势。