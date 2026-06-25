议员：哈萨克斯坦立法整顿心理咨询行业 严厉打击虚假心理咨询师

—非专业心理咨询师执业的时代已经结束。我们起草的《心理服务法》已在参议院（议会上院）顺利通过，目前已呈报总统签署。过去，民众在遇到困难时，往往会在社交平台上找到一些所谓“拥有精美主页和可疑证书的专家”，结果不仅造成经济损失，心理状况反而进一步恶化。由于缺乏法律监管，这些所谓专家也无需承担任何责任。现在，这种情况将被彻底改变，-阿伊玛汗别托夫在其社交媒体页面上写道。

据他介绍，新法明确规定，未取得正规高等教育学历且未在统一国家登记簿注册的人员，将被禁止使用“心理学家”这一称谓。公众可随时通过公开渠道核验从业者注册信息，未登记人员将无权提供相关服务。

此外，未具备相应学历的讲师或咨询人员，在广告宣传中也将被禁止使用“心理学家”及其衍生表述（如“心理教练”“心理顾问”等）。

—通过短期培训甚至所谓“两周速成班”产生的“专家”时代已经结束。网络广告将受到严格监管。心理学家必须在社交平台上公开其注册编号及资质信息。对于以“当天解决问题”“百分之百保证效果”等虚假承诺误导公众的行为，将依法追究责任。抑郁症、焦虑症等复杂心理问题，只能由具备正规教育背景的专业人员处理，-阿伊玛汗别托夫强调。

新法同时明确了心理学家与精神科医生之间的职能边界。心理学家并非医生，严禁进行医学诊断、开具处方药物或使用任何影响心理状态的药物治疗手段。若患者出现严重心理异常迹象，心理学家必须将其转诊至精神科医生。