法学专家：新宪法确立“宪法认同”核心价值体系

—纵观整部宪法，修订机制已发生重大调整。如今，唯有作为唯一主权主体的哈萨克斯坦人民，才有权对根本大法进行修改。这一变化进一步强化了人民主权原则和民主制度基础，-哈森诺夫表示。

他指出，旧版宪法曾先后经历7次修改，累计涉及200余条修正内容，而新宪法的重要经验之一，就是必须确保宪法文本的稳定性。按照现行规定，即便是微小修订，也必须通过全民公投方式完成，库鲁尔泰（议会）已不再具备修改根本大法的权限。

此外，该专家指出，新宪法在制度设计上有效防范了权力垄断的风险。

—第二个关键经验在于建立起防止权力垄断的制度性保障。新宪法明确规定总统任期为一届制，并禁止总统近亲属担任高级公职。同时，权力交接机制同样具有重要意义：任何继任者均无权主动发起宪法修正案；就任后须在一周内确定总统选举日期，并在两个月内完成选举。这一制度设计，即便在一些国家的宪政实践中也并不常见，-他说道。

哈森诺夫认为，新宪法同时清晰体现了宪法认同的制度内涵。