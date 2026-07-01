法学博士解读库鲁尔泰机制：一院制立法程序更趋严格

—库鲁尔泰将由145名议员组成，所有议员均通过政党体系产生。各政党将在各自的党代会上公布候选人名单，并通过政党名单选举产生议员。这意味着公众的政治参与将更多依托政党展开，因此政党纲领必须以改善民生福祉为核心导向，-她说。

同时，温齐拉·沙帕克克还指出了库鲁尔泰议员履职后的首要任务。

—库鲁尔泰议员当选后的首要任务，是推动现行法律与新宪法相衔接统一。此前通过的法律中，不应存在与宪法实施相冲突的条款。尽管宪法具有直接法律效力，但其他法律法规仍需与其保持一致与协调，-她表示。

此外，她进一步解释了库鲁尔泰所采用的三读立法程序。

—在过去的两院制议会体系中，立法设有特定的审议流程：马吉利斯（议会下院）通过的法案提交参议院（议会上院），如存在问题再由参议院提出修改意见，直至问题解决，两院均参与审议。而现在有所不同，所有议题将统一在库鲁尔泰内部审议，但程序上也有其特点：以往法律在马吉利斯和参议院两读即可通过，如今在库鲁尔泰则需经过三读，-她解释道。

据温齐拉·沙帕克介绍，一读主要讨论法律草案的基本框架与核心内容；二读重点审议议员提出的修订、补充及修改意见；三读则进行整体法律质量评估，包括是否符合宪法及既有法律体系，以及条款之间的协调性等。因此，库鲁尔泰的运行机制与此前两院制议会存在明显差异。