发展医疗旅游业 哈国将推出面向国际患者的“一站式”医疗服务体系

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦卫生部日前表示，哈萨克斯坦将建立面向外国患者的“一站式”（One Stop Service）医疗服务体系，为赴哈就医的国际患者提供全流程服务。

据介绍，卫生部已制定《2030年前医疗旅游发展概念性方案》，计划构建覆盖医疗旅游全流程的新型服务模式。未来，外国患者从首次咨询、选择医疗机构、办理相关手续，到接受治疗及后续医疗随访，都将获得统一协调和全程支持。

根据规划，国际患者可通过统一服务平台了解哈萨克斯坦医疗资源和特色医疗服务，选择合适的医疗机构，并在线办理所需文件、预约医疗咨询。同时，平台还将协助患者安排赴哈行程、住宿及治疗期间的各项事务，为其整个就医过程提供持续保障。

卫生部表示，围绕医疗旅游新模式建设，未来将重点推进七个方面的工作，包括建立国家和地区两级医疗旅游协调机制，制定统一的行业规范，进一步提升医疗服务质量和安全水平。

此外，还将明确具有国际竞争力的医疗服务项目，提升哈萨克斯坦医疗品牌的国际知名度，并建立激励机制，支持医疗机构积极拓展国际医疗市场。

卫生部认为，新模式将进一步简化外国公民赴哈接受医疗服务的流程，提高哈萨克斯坦医疗体系的国际竞争力，促进医疗服务出口增长，并吸引更多投资进入医疗健康领域。

该项目还将进一步巩固哈萨克斯坦作为中亚区域医疗中心的地位。

卫生部表示，到2030年，计划将每年来哈接受医疗服务的外国患者数量提高至80万人。